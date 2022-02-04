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Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

04.02.2022 10:46
Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ekrem Candan yönetimindeki 34 SV 3937 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu D 300 kara yolunun Bağlarbaşı mevkisinde park halindeki 38 GN 133 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilden çıkarılan sürücüyle Hasan Tunç, Abdülkadir Tunç ve Mesut Güvendi, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Otomobil, Darende, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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