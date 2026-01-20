Malatya\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10.15 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 ABK 289 plakalı otomobil ile 44 ACC 986 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahale sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA