Malatya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen K.B. idaresindeki 44 AFA 980 plakalı otomobil, kavşakta F.A.Y. yönetimindeki 34 GRN 464 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, K.B., S.B. ile E.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
