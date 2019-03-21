Malatya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya
'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 44 DU 834 plakalı otomobil ile 44 DA 904 plakalı hafif ticari araç, Malatya- Sivas
kara yolu Sütlüce Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki Ali Gül
, Anıl Durak ve Ali Asker
Salman yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:34 Kaynak: AA
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