Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı

Haberin Videosunu İzleyin
28.12.2025 22:18  Güncelleme: 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı
Haber Videosu

Malatya-Elazığ karayolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken; her iki sürücü de burunları bile kanamadan kazayı atlattı.

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında araçlarda büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Altgeçit girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 4 marka hafif ticari araç tali yoldan ana yola katılım noktasında çarpıştı.

BURUNLARI BİLE KANAMADI

Kazada araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluşurken her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Araçların kaza sonraki halleri ise şöyle oldu:

Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı
Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Malatya, 3-sayfa, trafik, Elazığ, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir
Yaşlı çift tek hayalleri için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdı Yaşlı çift tek hayalleri için biriktirdikleri parayı dolandırıcılara kaptırdı
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı İki reyon özellikle mercek altında 81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Battal Gazi’nin Zıpzıp’ı Necdet Kökeş’ten kötü haber Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi
Galatasaray ve Fenerbahçe’ye aynı isim 80 milyon euroluk yıldız, “İstanbul’a gidiyor“ diyerek duyurdular Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular

22:27
Sahnede korku dolu anlar Aslı Bekiroğlu’nun kafasına kapı düştü
Sahnede korku dolu anlar! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü
22:08
Güllü’nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri var
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri var
21:42
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe’ye Alman panzeri
Sadettin Saran görüşme gerçekleştirdi! Fenerbahçe'ye Alman panzeri
21:38
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago’da bir araya geldi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi
20:18
Zelenski ile görüşecek olan Trump’tan Putin’e telefon
Zelenski ile görüşecek olan Trump'tan Putin'e telefon
20:07
İsrailli Bakan Ben-Gvir’e Necef’te taşlı protesto
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto
20:02
Suriye’de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı
Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı
18:24
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi 12 ilde eğitime ara
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 12 ilde eğitime ara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 23:30:56. #7.11#
SON DAKİKA: Araçlar bu hale geldi ama burunları bile kanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.