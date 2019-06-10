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Malatya'da traktör, sulama göletine düştü

3 saat önce

Malatya'da traktör, sulama göletine düştü.

Malatya'da traktör, sulama göletine düştü, System.String[]
Malatya'da traktör, sulama göletine düştü.
Alınan bilgiye göre, Kuluncak ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir çiftçi, ilaçlama tankerine su doldurmak için traktörüyle Sofular Göleti'ne yanaştı.
Traktörün hakimiyetini kaybeden sürücü, traktörün gölete doğru ilerlemesi üzerine, traktörden atladı. Kendi imkanlarıyla traktörü çıkaramayan sürücü, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiyenin su altı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından traktöre çelik halat bağladı.
Kepçe yardımıyla 11 metre derinlikten çekilerek çıkarılan traktör, sahibine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:44 Kaynak: AA
Kuluncak, Malatya, Güncel
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