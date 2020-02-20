Malatya'da "Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 'Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da "Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon" toplantısı yapıldı

7 saat önce

Malatya'da bulunan üniversiteler ve onlara bağlı yüksek okulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya'da

Malatya'da bulunan üniversiteler ve onlara bağlı yüksek okulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik 1 Nolu Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda, kentte bulunan İnönü ve Malatya Turgut Özal üniversiteleri yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan Meslek Yüksek Okullarında alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alınarak tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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