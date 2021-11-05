Üreticilere 92 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Malatya'da üreticilere 92 ton yem bitkileri tohumu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin de iş birliğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Hayvancılık İçin Yem Bitkimi Üretiyorum Projesi" kapsamında dağıtım töreni düzenlendi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, gazetecilere, projenin hayvanların kaba yem açığını karşılamak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Bu kapsamda üreticilere yüzde 75'i hibe olmak üzere 92 ton dörtlü karışım yem bitkileri tohumu dağıtıldığını ifade eden Macit, şöyle konuştu:

"Geçen sene bu dörtlü karışımı bir miktar denedik, kurak şartlar olmasına rağmen yüksek miktarda verim aldık, çiftçilerimiz çok memnun kaldı. Ayrıca bu dörtlü karışımın içinde baklagillerin de olması, yemin protein değerinin yüksek olmasını sağlıyor. Kaba yem açığını karşılayıp kesif yemin de tüketimini bir miktar azaltmış olacağız. Hayvancılıkta en büyük girdi yem maliyeti. Bu anlamda yetiştiricilerimizin girdi maliyetlerini düşürebileceğimize inanıyoruz. Dağıtılan tohumlar, yaklaşık 4 bin 500 dekarda ekilecek. Böylelikle de 7 bin tona yakın kuru kaba yem üretimi sağlamış olacağız."

İlerleyen süreçte bu projeleri sürdüreceklerini anlatan Macit, üreticinin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kuraklık nedeniyle kaba yem ihtiyacının arttığını, desteğin bu yüzden daha anlamlı hale geldiğini vurguladı.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise mera ıslahları konusunda verilen desteklerle yakında hayvancılığın daha iyi seviyelere ulaşacağını dile getirdi.