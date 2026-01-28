(MALATYA)- Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 13 şüpheli tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki takip sonucu gerçekleştirdiği operasyonda, 28 Ocak 2026 tarihinde 14 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda, "1.166 adet sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi" ele geçirildiği bildirdi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli şahıstan 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?