Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İkamet ve araçlarda yapılan aramada, 3 bin 326 sentetik ecza maddesi, 335 gram sentetik uyuşturucu, 257 ecstasy hap, 2 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?