Malatya\'da Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'nde yalnız yaşayan İsmet Erdem'den (60) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
İtfaiye ekipleriyle olay yerine gelen polisler, içeri girdiklerinde Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştı.
İlk belirlemelere göre olayda şüpheli bir durumu bulunmazken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.
Erdem'in cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
