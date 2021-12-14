Malatya'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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