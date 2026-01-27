Malatya'daki Deprem Davası Ertelendi

Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Bulutlar Sitesi A ve B blokların yıkılmasına ilişkin 8 tutuksuz sanığın yargılandığı duruşma görüldü.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Sanık avukatı, müvekkili A.A'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık A.A'nın vefat bildiriminin dosyaya girilmesine hükmederek, beklenen bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşmanın 5 Mayıs'ta görülmesine karar verdi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde Bulutlar Sitesi A ile B blokların depremde yıkılması nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı. Sanıklar A.A, B.A, D.Ö, F.T, H.B, H.Ş, M.B. ile M.H.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.