Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Deprem Elazığ'da da Hissedildi

Malatya'daki Deprem Elazığ'da da Hissedildi

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Malatya'daki Deprem Elazığ'da da Hissedildi, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.29'daki depremin büyüklüğünün 4,5 olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem Elazığ'ın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin Elazığ'da hissedildiğini belirten vatandaşlar tedirgin olduklarını aktardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

Arguvan, Elazığ, Malatya, Güncel
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