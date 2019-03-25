Malatya'daki Deprem Elazığ'da da Hissedildi
1 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem Elazığ
'da da hissedildi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD
, saat 14.29'daki depremin büyüklüğünün 4,5 olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem Elazığ'ın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin Elazığ'da hissedildiğini belirten vatandaşlar tedirgin olduklarını aktardı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:15 Kaynak: İHA
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