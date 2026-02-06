Malatya, Depremlerden Sonra Yeniden Doğuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya, Depremlerden Sonra Yeniden Doğuyor

Malatya, Depremlerden Sonra Yeniden Doğuyor
06.02.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yavuz, Malatya'nın depremlerin etkilerini aşarak yeniden inşa edildiğini belirtti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği kentin küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Yavuz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 3. yılı nedeniyle Yeşilyurt 31. Bölge Yeşilevler Toplu Konutları alanında gazetecilere, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Depremlerin ardından kentte muhteşem bir imar ve inşa faaliyetlerinin hayata geçirildiğini, bugün itibarıyla 79 bin 660 bağımsız bölümün kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Yavuz, Atatürk ve İnönü caddelerini 30 metreye çıkartarak yatay ve dikey yeni yollar açtıklarını, geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini ifade etti.

"Doğunun incisi, cazibe merkezi Malatya haline getirdik"

Şehri Malatyalılarla ellerini ve gönüllerini birleştirerek inşa ettiklerini vurgulayan Yavuz, "İlk geldiğimizde kaynağımız var, projemiz var, yapacak irade ve gücümüz var, öyleyse hep beraber Malatya'yı ayağa kaldıralım demiştik. Gerçekten de Malatyalı hemşehrilerimiz sesimizi duydu, ellerimizi gönüllerimizi birleştirdik ve hep beraber Malatya'yı inşa ettik ve doğunun incisi, cazibe merkezi Malatya haline getirdik." dedi.

"Malatya'ya dönün" çağrısı

Depremlerde kaybedilen 895 derslik yerine 1211 derslik yaptıklarını, yapımı sürenler tamamlandığında bu sayının deprem öncesine göre yüzde 26 artış göstereceğine işaret eden Yavuz, afet sonrasında kentten ayrılanlara seslenerek, "Artık Malatya'ya dönün. Güçlü eğitim altyapısıyla, yeni konutlarıyla, ticaret merkezleriyle artık Malatya küllerinden doğdu, yeniden ayağa kalktı." dedi.

Yavuz, 16 bine yakın kırsal konut inşa ettiklerini, altyapısıyla, yollarıyla, sosyal donatılarıyla kırsalda da önemli hizmetler yaptıklarını vurguladı.

Yeni yerleşim alanları belirlediklerine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"İkizce gibi deprem bölgesindeki en büyük şantiye olan ve yaklaşık 28 bin konutu, 661 iş yerini, 250 dersliği, camisi, cemevi ve sağlık tesisleriyle neredeyse orta Anadolu'da herhangi bir il büyüklüğünde yeni bir alan inşa ettik. Orduzu, Bahçebaşı, Akoğuz, Çamurlu, Gelinciktepe gibi bölgelerde yaklaşık 13 bin 500 konut yapmak suretiyle aslında yine 50 bin nüfuslu yeni bir ilçe büyüklüğünde alan inşa ettik. Camilerimizi inşa ettik, ibadethanelerimizi inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece bir şehir inşa etmedik, gönüllere girdik. Malatyalı hemşehrilerimiz diyor ki 'İyi ki devletimiz var, iyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya, Depremlerden Sonra Yeniden Doğuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:38:13. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya, Depremlerden Sonra Yeniden Doğuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.