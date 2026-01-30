Malatya Esnafı Destek İstiyor - Son Dakika
30.01.2026 23:18
MESOB Başkanı Keskin, esnafın borçları ve emekli maaşlarının yetersizliğine dikkat çekti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile birlikte Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın büyük yıkım yaşadığını belirterek, "Malatya adeta çöktü. Ayağa kalkmak için herkes elinden geleni yapıyor. Deprem sürecinde yanımızda olan Türk milletine ve esnafımıza destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnafın kredi borçlarına dikkat çeken Keskin, "3 yılı devirdik, 4. yıla giriyoruz. Halen kalıcı iş yerlerine taşınamadık. Esnafın KOSGEB borçları var ve geri ödemeler başladı. En azından bu borçların bir yıl ertelenmesi esnafı rahatlatır. Ayrıca esnafımızın ciddi şekilde krediye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Emekli esnafın geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Keskin, "25-30 yıl prim yatırıyoruz ancak asgari ücretin altında maaş alıyoruz. Emekliye verilen 18 bin TL yeterli değil. Kiralar 13-16 bin TL seviyesinde. Emekliye en az asgari ücret kadar maaş verilmeli. Esnafımızın çoğu emekli olmasına rağmen geçinemediği için ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor" dedi.

Vergi düzenlemesi talebini de dile getiren Keskin, "ÖTV, ömür tüketen bir vergi. Verginin vergisi olmaz. ÖTV'nin üzerine bir de KDV alınıyor. En azından bu verginin kaldırılması gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

