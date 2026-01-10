Malatya-Kayseri Yolunda Buzlanma - Son Dakika
Malatya-Kayseri Yolunda Buzlanma

Malatya-Kayseri Yolunda Buzlanma
10.01.2026 11:33
Malatya-Kayseri kara yolunda etkili buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Malatya- Kayseri kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Darende ilçesi Balaban Mahallesi arasındaki D-300 kara yolunda etkili olan buzlanma nedeniyle kamyon, tır ve otobüs gibi araçlar yolda kaldı.

Ulaşımda aksamalara neden olan buzlanma nedeniyle yolun her iki yönünde de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yolda kalan araçların çekilmesi, buzlanmanın giderilmesi ve D-300 kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları, zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Malatya, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

