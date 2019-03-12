Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Malatya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul
, Kastamonu
ve Osmaniye
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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