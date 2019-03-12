Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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