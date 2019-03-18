Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
33 dakika önce
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul
, Kastamonu
ve Osmaniye
'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, küçük yaşta çocukları bulunan 5 kadın zanlı ile etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yakalama kararı bulunan 3 zanlının arandığı öğrenildi.
Malatya merkezli 4 ilde, 12 Mart'ta ByLock kullandıkları ileri sürülen zanlılara yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalanmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:57 Kaynak: AA
Evine Giden Polis, Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Hollanda Polisi, Utrecht Saldırganının Türk Olduğunu Açıkladı
Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi
Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor