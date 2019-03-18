Son Dakika Haberleri: Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

33 dakika önce

Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul, Kastamonu ve Osmaniye'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, küçük yaşta çocukları bulunan 5 kadın zanlı ile etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yakalama kararı bulunan 3 zanlının arandığı öğrenildi.

Malatya merkezli 4 ilde, 12 Mart'ta ByLock kullandıkları ileri sürülen zanlılara yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 9 zanlıdan 6'sı yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:57 Kaynak: AA

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