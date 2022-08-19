Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor

19.08.2022 20:14
Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Kırılan dalların devrildiği işyerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Akçadağ ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Darende Caddesi üzerinde yer alan bazı ağaçların dalları kırılırken, kırılan dalların düştüğü işyerlerinde maddi hasar meydana geldi. İlçenin tarihi mekanlardan olan Şeytan Çarşı'nda da dalları kırılan bazı ağaçlardan düşen parçaların işyerlerine zarar verdiği öğrenilirken, şiddetli fırtınanın ilçe genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı Doğanşehir'de hayvan yetiştiricilerine gölgelik ve sıvat dağıtıldı Doğanşehir'de hayvan yetiştiricilerine gölgelik ve sıvat dağıtıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Akçadağ, Malatya, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
18:57 İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Mansur Yavaş aday olsun" sözlerine verdiği tepki dikkat çekti
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:31 Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı
18:13 Trafik kazasında evlatlarını kaybetmişlerdi! O aile şikayetten vazgeçti, alkollü kaymakamın 6 yıla kadar hapsi isteniyor
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:56 Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 20:14:38. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da şiddetli fırtına etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement