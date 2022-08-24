Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

24.08.2022 15:20
Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası her iki araçta da yangın çıkarken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, kaza nedeniyle Malatya- Kayseri yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

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BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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