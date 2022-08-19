İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Orman Müdürlüğü, Doğanyol Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yol Altyapı Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

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