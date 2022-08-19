Malatya'da çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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Malatya'da çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü

19.08.2022 21:52
Malatya'da çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yalınca Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Orman Müdürlüğü, Doğanyol Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yol Altyapı Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 150 dönüm alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da çıkan yangında 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika
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