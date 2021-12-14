"Malatya'nın Sanatsal Kimliğinin Güçlenmesine Önemli Katkılar Sunuyoruz" - Son Dakika

Gösterilen misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Sinema sanatçısı Mert Turak, " Malatya'lı olmam nedeniyle buranın sıcaklığını ve samimiyetini yakından biliyorum. Burası zaten benim evim, gelen diğer sanatçı arkadaşlarımızın da aynı duyguyu hissettiklerine inanıyorum. Malatya'nın daha çok tanınmasını istiyoruz, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile de İstanbul'da konuştuğumuz bir proje vardı onu burada yapılandırıyoruz,Malatya için çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Malatya'lıların kültüre ve sanata gösterdiği yakınlığı çok beğendiğini ifade eden Tiyatro Sanatçısı Duygu Serin ise, " Her şey çok güzel gidiyor, ilgi ve alaka bizi mutlu ediyor, tahmin ettiğimden daha güzel bir kent ile karşılaştım. Yemek yemeyi çok seven birisi olarak buranın gastronomisine hayran kaldım. Festivale çok güzel filmler getirilmiş, çok beğendim, kültüre ve sanata olan destekler ise beni daha fazla mutlu etti." şeklinde konuştu.

10.Malatya Uluslararası Film Festivalinin çok güzel geçtiğini söyleyen Tiyatro Sanatçısı Aybike Turan ise, " Geçtiğimiz aylarda İnönü Üniversitesinde düzenlenen kısa film festivalinin jüri heyetinde görev almıştım, ilk kez o zaman Malatya'ya gelmiştim. Üniversiteli öğrencilerin ve vatandaşların ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. İlk kez katıldığım film festivalinde ortam çok güzel, her şey için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Malatya'da her zaman olduğu gibi yine güzel bir şekilde ağırlandıklarını ifade eden sinema sanatçısı ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, " Çok sevdiğim Malatya'ya son zamanlarda sık sık geliyorum, film festivalini de ayrıca çok seviyorum. Kentin farklı yerine yayılmış bir festivali ortamını görmek bizi daha fazla mutlu ediyor. Ülkemizin bazı yerlerinde kültüre ve sanata mesafeli bakan yerel yönetimler var maalesef ancak Malatya'da gerek Büyükşehir gerekse de Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimizin verdiği destekten bizleri ziyadesiyle memnun oluyoruz. Bu desteklerin canı gönülden ve samimiyetle verilmesini ise yakından görüyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Belediye Başkanlarının ve mesai arkadaşlarının gönülden desteklerine hepimiz şahidiz, hepinize çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

10.Malatya Uluslararası Film Festivali nedeniyle Malatya'da çok değerli sanatçıları ağırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sinema ve tiyatro sanatçılarımızla, yönetmenlerimize nazik ziyaretinden dolayı öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemizin de paydaşları arasında yer aldığı 10.Malatya Uluslararası Film Festivali nedeniyle kentimizde çok değerli sanatçıları ağırlamak hepimizi mutlu etmektedir. Sanatçıların kentimizin tarihini, kültürünü, geleneksel hayatını, ekonomik ve turizm potansiyelini yakından görmeleri ve tanımları, kentimizin tanıtımına ciddi faydaları olmaktadır. Sanatsal etkinliklerin kentimizde çoğalmasından bizler memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt'un sanatsal kimliğini güçlendirmek adına yapacakları çalışmalarla ilgili sanatçılarla çok verimli bir görüşme yaptıklarını da ifade eden Başkan Çınar, "Bugün ki ziyaret sırasında çok değerli sanatçılarımızla ilçemizde yapmayı planladığımız yeni kültürel ve sanatsal faaliyetlerimiz hakkında fikir alış verişinde bulunduk, onların çok kıymetli tespit ve önerilerini alma fırsatına ulaştık, bizim adımıza verimli bir görüşme oldu. 'Vatandaşlarımızın eğitim, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırmak için neler yapabiliriz, hangi alana daha fazla yoğunlaşmalıyız, sinema ve tiyatro faaliyetlerinin artması için nasıl bir yol izlemeliyiz?' gibi konularda güzel istişare oldu. Ülkemizin batısı ile doğusu arasında geçiş güzergahında bulunan, köklü bir tarihe ve medeniyete sahip, Anadolu'nun en kadim şehirleri arasında yer alanMalatya'mızın, doğal zenginlikleri, tarihsel kimliği ve gastronomisi ile Anadolu kültürünün tüm ögelerine sahip Yeşilyurt'umuzun sanatsal ve kültürel kimliği çok güçlüdür. Belediye olarak kendi bölgemizde yaptığımız yatırımlar ve kültürel faaliyetlerle sanatsal kimliğimizin daha fazla güçlenmesine katkı sağlıyoruz, projelerimizin toplum tarafından sahiplenilmesi ve karşılık görmesi de bizleri mutlu ediyor. Projelerimize ve faaliyetlerimize gösterilen ilgi neticesinde bizlerde bu alandaki hizmetlerimizin sayısını her geçen gün artırmaktayız. İlçemizin geleneksel hayatı, tabiat zenginlikleri ve gastronomisini ön plana çıkartan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve hizmete sunduğumuz 8 adet müzemizin ardından sinema ve dizi gibi sanatsal yapımların ilçemizde yapılması, ilçemizin tarihi ve kültürel hazinelerini ön plana çıkarma gayretlerimize çok büyük güç ve katkı sağladı. Sinema ve dizi gibi yapımların ardı ardına vizyona girmesi, Yeşilyurt'umuzun ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlık ve bilinirlik seviyesinin artmasına neden oldu. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve ciddi destekler verdiğimiz sanatsal çalışmalarla birlikte Malatya'nın tanıtılmasına da önemli destekler sunuyoruz. İlçemizin sanatsal ve kültürel kimliğiniz geliştirmek için yeni projeler üzerine çok yoğun çalışıyoruz. Belediye olarak destek verdiğimiz film festivalimiz de kentimizin tanıtımına yönelik başlatılan topyekün çalışmalara önemli katkılar sunmaktadır. Alanında deneyimli sanatçıların kentimizdeki sinemaseverlerle ve sinemaya ilgi duyan hemşehrilerimizle bir araya gelmeleri, kentimizin sanatsal ve kültürel alt yapısının daha güçlü hale gelmesine sebep oluyor. " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve güzel bir atmosferde geçen ziyaretin sonunda sanatçılara kayısı paketi hediye etti.