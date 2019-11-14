Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:06 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,27
|24,27
|Kuru kayısı
| Kg
| 8,00
|12,33
|Organik kuru kayısı
| Kg
|15,00
|15,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|14,00
|14,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
| Kg
|13,00
|13,00
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