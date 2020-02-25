Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı - Son Dakika

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 928 binanın ağır, 8 bin 228 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

Hasarlı binalar ve acilen yıkılacak binalar



Pütürge ilçesinde 2181, Battalgazi'de 1270, Kale'de 843, Doğanyol'da 451, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 928 binada 9 bin 310 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Doğanyol ilçesinde 132, Battalgazi'de 108, Pütürge'de 62, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acil yıkılacak.

Battalgazi'de 4 bin 733, Pütürge'de 1595, Yeşilyurt'ta 723, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 414 olmak üzere toplam 8 bin 228 binada, 27 bin 89 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bölgedeki yardımlar



Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 286 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 805 bin lira, 1986 yıkık ve hasarlı ev sahibine 14 milyon 718 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 530 kiracıya 1 milyon 615 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 18 milyon 256 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katıldı. Hasar tespiti için 74 ekipte 148 teknik personelle sahada çalışmalar sürdürülüyor.



Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 9 bin 756 haneye 6 bin 409 ton kömür dağıtıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 615 hazır gıda, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi desteği sunuldu.

Hayvancılık destekleri



Deprem bölgesinde 31 ahır yıkıldı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine verildi.

Öte yandan hayvancılık destekleri kapsamında, bölgede 1140 hayvan çadırı, 69 ton yem dağıtıldı.