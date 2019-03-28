Malatya Valisi Aydın Baruş Açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilde 4 bin 404 kolluk kuvvetinin görev yapacağını söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilde 4 bin 404 kolluk kuvvetinin görev yapacağını söyledi.



Baruş, Valilik salonunda seçim güvenliğiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kentte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 561 bin 708 seçmenin, 2 bin 86 sandıkta oy kullanacağını belirten Baruş, "Bu seçimde büyükşehir belediye başkanı, 13 ilçe belediye başkanı, 203 belediye meclis üyesi, 716 mahalle muhtarı seçilmiş olacak. En fazla seçmene sahip ilçemiz 207 bin 507 ile merkez Yeşilyurt ilçesi. Merkez Battalgazi ilçemizde ise 200 bin 445 seçmen var. En az seçmene sahip ilçemiz ise 3 bin 417 ile Doğanyol." diye konuştu.



Baruş, seçimle ilgili önlemleri Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre aldıklarını ve İl Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturduklarını bildirerek, şöyle devam etti:



"İl seçim güvenlik planı yapıldı. Şu ana kadar seçim faaliyetlerinde olumsuz bir durum ve tatsızlık yaşanmadı. Ufak tefek bazı tartışma ve kavga gibi olaylar meydana geldi. Bunların 2'si polis, 6'sı da jandarma bölgesinde. Bunlar direk seçim suçu oluşturmuyor. Seçim günü ilimizde 4 bin 404 kolluk kuvveti görev yapacak. Bunlardan 2 bin 550'si emniyet personeli, bin 854'ü jandarma personeli. İlde oy verme işlemi saat 07.00-16.00 arasında uygulanacak."



Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce de hazır bulundu.

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