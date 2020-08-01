Malatya Valisi Aydın Baruş, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, uygulama ve yol kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş kentin giriş ve çıkışındaki uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret ederek bayramlaştı.

Vali Baruş, uygulama noktasında sürücüler ve yolcularla da bayramlaşarak, onlardan trafik kurallarına ve Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Ziyaret sırasında Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce'de eşlik etti.