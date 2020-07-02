Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyma çağrısında bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, kurallara uyma çağrısında bulundu.

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Vali Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşları Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymaya davet etti.


Baruş, paylaşımında, "İlimizde son günlerde Kovid-19 günlük vaka sayısında önemli oranlarda artış var. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uymak çok önemli. Kurallara riayet kendimize olduğu kadar yakınlarımıza ve diğer insanlara duyduğumuz saygının göstergesidir." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Aydın Baruş'tan Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

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