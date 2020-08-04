Malatya Valisi Baruş deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde, daha önceki depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde, daha önceki depremlerde ağır hasarlı olan 6 binanın yıkılacak duruma geldiğini tespit ettiklerini söyledi.

Baruş, beraberinde AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ile Pütürge'nin Taşmış Mahallesi'ne bağlı mezralarda incelemelerde bulundu. Baruş, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunlarını dinledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, ziyaret ettikleri evin çatısında bir çökme olduğunu belirterek hem ev hem ahır olarak kullanılan konutun depremden etkilendiğini söyledi. Burada vatandaşların kalmasının mahsurlu olduğunu aktaran Vali Baruş, "Daha önceki depremde de ağır hasarlı olarak rapor verilmiş. Dolayısıyla vatandaşımızın geçici barınma amacıyla çadırı kuruldu. Hak sahipliği işlemi de süratle tamamlayarak inşallah devletimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan kırsal konutlardan vatandaşımız hak sahibi olur." dedi.

Vali Baruş, ilçede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktararak şöyle devam etti:

"Şu ana kadar yapılan tespitlerde daha önceki depremlerde 6 ağır hasarlı olan binanın yıkılacak duruma geldiği tespit edildi. Artık o binalarda vatandaşlarımızın barınmasında sakınca var. Kendilerine jandarma ekiplerimiz çadırlarını kuruyor, bu geceyi geçici barınma çadırlarında geçirecekler. Yine yapılan tespitlerde daha önce az hasarlı olup hasar durumu artan binaları da tespit ettikten sonra bu vatandaşlarımız da hak sahipliği işlemine tabi tutulacak. Amacımız kış gelmeden vatandaşlarımızı en azından barınabileceği mekana kavuşturmak. Şu anda TOKİ'nin kırsalda, ilçelerde, şehir merkezinde çalışmaları devam ediyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum."

Artçı sarsıntıların devam ettiğini bildiren Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 3,1'e ulaşan 11-12 civarında artçı sarsıntı meydana geldi. Bu nedenle ağır hasar görmüş binalara vatandaşlarımızın girmemesi için gerekli uyarıları yapıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara girmesin. Bizler kendilerine geçici barınma amacıyla çadır, hayvanlar için de hayvan çadırı sağlıyoruz. Kaymakamlığımızdan ekiler gelip bu çadırları kuruyor. Tekrar geçmiş olsun. Allah acı göstermesin. Bu depremde de çok şükür can kaybı ve yaralanma yaşamadık. Sadece daha önceki depremlerde hasar gören binalardaki bazı hasarların arttığına şahit olduk. Tekrar geçmiş olsun diliyorum."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise tüm hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek depremin hemen ardından ilçeye geldiklerini söyledi.

Depremi ciddi şekilde hissettiklerini anlatan Çalık, "Herkese geçmiş olsun diliyorum. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Depremle yaşamayı öğreneceğiz. Hepimiz bu afetin ilçemize, ülkemize zarar vermeden atlatılması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İlk andan itibaren talimatlarını verdiler. Devlet olarak buradaydık. Herkes burada, hasar olmamasına rağmen. İnşallah ilk günkü gibi yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Vatandaşa yanında olduğumuzu hissettireceğiz." diye konuştu.

İnceleme sırasında AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, cep telefonuyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u aradı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Bakan Kurum ile telefonda görüşerek ilçedeki sıkıntıları dile getirdi.

Malatya Valisi Baruş deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi, Öznur Çalık, Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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