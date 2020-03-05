Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Battalgazi ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Malatya Valisi Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Battalgazi ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak, devletin vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek, deprem nedeniyle zarar görenlerin sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla kentin farklı mahallelerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Battalgazi'ye bağlı Taştepe, Hanımınçiftliği, Orduzu ve Alacakapı mahallelerini ziyaret eden Baruş, muhtarlardan bilgi aldı.

Deprem nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilip giderilmediğini, ilk hasar ve kesin hasar tespitlerinin durumunu denetleyen Baruş, ağır hasarlı ve acil yıkım kararı alınan binaları gezerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Vali Baruş'un mahalle incelemelerine, Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil, Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin ve Alacakapı Mahallesi Muhtarı Nafiz Sayın da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:34 Kaynak: AA
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