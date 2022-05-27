Malatya ve Kilis'te yöresel yemekler tanıtıldı

Malatya ve Kilis'te, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde Battalgazi ilçesindeki tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda yöresel lezzetler tanıtıldı.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Türk mutfağının değerlerini yaşatma ve Malatya'nın lezzet dolu yöresel yemeklerini tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti.

Gastronominin önemli turizm alanlarından biri olduğunu aktaran Kırçıval, "Battalgazi Belediyesi olarak bizler de Malatya'nın kadim mutfak kültürüne hizmet etmek adına yapılan organizasyonlara destek vermeye özel gayret gösteriyoruz. Bu desteklerle Malatya'mız bölgenin lideri konumuna gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ile Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Saygı, etkinliğin düzenlemesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç, İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te, "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla valilik, belediye ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Aktif Yaşam Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, merkezdeki vatandaşlara kentin yöresel yemekleri ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, hafta kapsamında her gün bir etkinlik yaptıklarını, yöresel lezzetlerin vatandaşlara ikram edildiğini ifade etti.