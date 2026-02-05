Malatya'ya 143 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
Ekonomi

Malatya'ya 143 Milyar Lira Yatırım

Malatya'ya 143 Milyar Lira Yatırım
05.02.2026 19:28
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Malatya'nın altyapısına 143 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 143 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Malatya Kuzey Çevre Yolu 3. Kesim İnşaatı İnceleme Programı"ndaki konuşmasında, proje hakkında saha incelemesi yaptıklarını ve yetkililerden bilgi aldıklarını söyledi.

Malatya'nın 16 ilin geçiş noktasında bulunduğu için stratejik açıdan ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem verdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılından bu yana Malatya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Toplam 53,5 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiğimiz Malatya Çevre Yolu ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin üzerinde hizmet veren şehir merkezinden geçen mevcut yolda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması bakımından şehrimizin gelişimi ve trafik güvenliği için çok önemli projedir. Yolumuzun 26,1 kilometrelik 1. etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açmıştık. 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimi de geçen yıl açtık."

Proje üzerinde 710 metre uzunluğunda 8 köprü ve 8 üstgeçit köprüsü inşa ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, yolun 38,2 kilometresini hizmete açtıklarını ifade etti.

Elazığ-Malatya ayrımı Pütürge Kavşağı'ndaki 15,3 kilometrelik 3. etaptaki çalışmaların ise sürdüğünü dile getiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 4 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol daha yaparak 42,2 kilometreyi bitirdik. Proje kapsamındaki 15 adeti köprülü kavşak ve 8 adeti üst geçit köprüsü olan 3 bin 259 metre uzunluğundaki 35 köprüden de 2 bin 450 metre uzunluğundaki 26'sını tamamladık. Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 50 dakikaya kadar çıkan mevcut şehir geçişini 25 dakikaya düşüreceğiz. Bu yolumuz ile zamandan 623 milyon lira, akaryakıttan 409 milyon lira olmak üzere yıllık 1 milyar 32 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 19 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız."

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

