Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluğa İnanıyor
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de lider Şarkışla takımını farklı yenerek iddiasını ortaya koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de lider Şarkışla
takımını farklı yenerek iddiasını ortaya koyan Malatya Yeşilyurt
Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.
Hayati Palancı yönetiminde son yılların en başarılı sezonunu yaşayan Malatya ekibinde, Şarkışla karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası yönetimin şampiyonluk primlerini güncellediği öğrenildi. Son haftalarına girilen BAL'da 3 puan farkla ikinci sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetimin Palancı ve öğrencilerine doping etkisi yapacak bir şampiyonluk primi açıkladığı ifade ediliyor. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin bu sezon galibiyet ortalamasını 2,80'de tutarak, büyük bir başarı tablosu ortaya koyan Hayati Palancı ve ekibiyle yeni sezon için de anlaşmayı düşündüğü belirtiliyor. Önümüzdeki sezon için tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşmayı düşünen yönetimin, imza için sezonun tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da liglere verilen yerel seçim arasından dolayı futbolculara bugün itibariyle 5 gün izin verildiği belirtildi.
Takım aranın ardından Elbistan
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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