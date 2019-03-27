Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluğa İnanıyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluğa İnanıyor

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de lider Şarkışla takımını farklı yenerek iddiasını ortaya koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluğa İnanıyor, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de lider Şarkışla takımını farklı yenerek iddiasını ortaya koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluğa inanıyor.

Hayati Palancı yönetiminde son yılların en başarılı sezonunu yaşayan Malatya ekibinde, Şarkışla karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası yönetimin şampiyonluk primlerini güncellediği öğrenildi. Son haftalarına girilen BAL'da 3 puan farkla ikinci sırada yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da yönetimin Palancı ve öğrencilerine doping etkisi yapacak bir şampiyonluk primi açıkladığı ifade ediliyor. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor yönetiminin bu sezon galibiyet ortalamasını 2,80'de tutarak, büyük bir başarı tablosu ortaya koyan Hayati Palancı ve ekibiyle yeni sezon için de anlaşmayı düşündüğü belirtiliyor. Önümüzdeki sezon için tecrübeli teknik adamla yeniden anlaşmayı düşünen yönetimin, imza için sezonun tamamlanmasını beklediği öğrenildi. Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da liglere verilen yerel seçim arasından dolayı futbolculara bugün itibariyle 5 gün izin verildiği belirtildi.

Takım aranın ardından Elbistan Belediyespor maçı hazırlıkları için yeniden toplanacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

Şarkışla, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor
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