Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, 18.haftada evinde 12 Bingöl Sporu konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 2. Grup 18. Hafta müsabakalarını açıkladı. Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden turuncu-yeşilli ekip, yarın evinde 12 Bingöl Spor ile karşılaşacak.
Malatya Stadyumu'nda 13.00'te başlayacak müsabakayı Ordu Bölgesi Klasman Hakemi Cantürk Kılıç yönetecek. - MALATYA
Son Dakika › Spor › Malatya Yeşilyurtspor 12 Bingöl Spor'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?