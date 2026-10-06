Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü - Son Dakika
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Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, Köklükaya-Bölünmez mahalleleri arasındaki yolu kısa sürede beyaza bürüdü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlattı.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerinde Köklükaya-Bölünmez mahalleleri grup yolunda dolu yağışı etkili oldu.

YOL BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Yoğun yağış nedeniyle yol kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede çalışma başlattı.

Yağışın bölgede yer yer sağanak şeklinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya'da dolu yağışı yolları beyaza bürüdü - Son Dakika
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