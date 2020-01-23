Malatyalı âmâ ozandan Diyarbakır anneleri için özel beste - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatyalı âmâ ozandan Diyarbakır anneleri için özel beste - Son Dakika

Malatyalı âmâ ozandan Diyarbakır anneleri için özel beste

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan görme engelli halk ozanı, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan anneler için özel beste yaparak destek verdi.

Malatyalı âmâ ozandan Diyarbakır anneleri için özel beste, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan görme engelli halk ozanı, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan anneler için özel beste yaparak destek verdi.


Doğanşehirli halk ozanı 72 yaşındaki Hanifi Ünver, küçük yaşta gözlerini kaybetti. O gün bugündür eline aldığı sazı ile ozanlık yapan Ünver'in bugünlerde en büyük hayali ise aylardır Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlatları için nöbet tutan ailelerin yanında olabilmek.


Ancak hasta olan eşine bakacak kimse olmaması nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen Ünver, "Bu dünyada iki şey gözümde kaldı. Biri askerlik yapamadım. O zaman askerlik iki seneydi. Keşke ben de yapsam da beş sene yapaydım derdim. Bir diğeri de Diyarbakır'da nöbet tutan Annelerin yanında olmak. Bu ikisi de gözümde kaldı" dedi.


Evlatları için aylardır nöbet tutan ailelerin sonuna kadar haklı olduğunu söyleyen Ünver, "Onlar o çocuklarını dünyaya getirirken inanın insanların canına kast etsin diye getirmediler. Onları kandırdılar. İnşallah o annelerinin muratları çok yakında olur. Yavrularını bağırlarına basarlar, o çocuklar düştükleri çukurdan kurtulurlar inşallah" ifadelerine yer verdi.


Ozan Ünver, seslendirdiği türküde, annelerin evlatlarına duyduğu hasreti bestesi ile dile getirdi. - MALATYA

Diyarbakır, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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