Malatya'da Esnaf Kepenk Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya'da Esnaf Kepenk Açmaya Hazırlanıyor

Malatya\'da Esnaf Kepenk Açmaya Hazırlanıyor
20.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından iş yerlerini teslim alan esnaf, kepenk açmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve yıkılan Malatya Çarşısı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından iş yerlerini teslim alan esnaf, kepenk açmaya hazırlanıyor.

Depremlerden sonra kentte barınmadan sosyal alanlara, iş yerlerinden kültürel alanlara kadar birçok bölgede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda bir taraftan yaklaşık 104 bin konutun inşası sürerken, 13 bin 178 iş yerinde ise esnaf tekrar hizmet vermeye başlayacak.

Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazar, Mısırcılar Çarşısı ve Saray Mahallesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla esnaf yeniden kepenk açmaya başlayacak.

Vali Yavuz rakamları açıkladı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremlerden etkilenen Malatya'nın çehresinin de değiştiğini söyledi.

Kentte "asrın inşası"nın gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"104 bin konut ve ayrı olarak iş yerleri yapıyoruz. 80 bininin kurasını çekmek suretiyle hemşehrilerimize teslim etmiş olmanın sevincini ve gururunu paylaşıyoruz ayrıca şunu ifade etmem gerekir ki yaklaşık 1263 lokasyonda, 15 bin 500 civarında da kırsal köy konutunu yine bitirdik, tamamladık, hemşehrilerimize teslim ediyoruz. Diğer taraftan şehrin batı-doğu, kuzey-güney akslarında yeni cazibe merkezleri, alanlar seçmek suretiyle, örneğin İkizce'de 27 bin 663 konut, 661 iş yeri, camisi, 250 dersliğiyle muhteşem bir uydu kent yaptık. Yine Orduzu Bahçebaşı gibi alanlarda yaklaşık 13 bin 500 konutuyla gerçekten aslında yeni bir ilçe kurduğumuzu söyleyebilirim. Dolayısıyla özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un, TOKİ'mizin, Emlak Konutumuzun vizyoner bakış açısıyla gerçekten ilimizi son derece modern hale getirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle şehirlerimizi yeniden imar, inşa ve ihya ettik."

"İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Kuyumcular Çarşısı'nda iş yerini teslim alan Ahmet Bülbüloğlu da 1967'den bu yana esnaf olduğunu ve yeni iş yerini teslim aldığını belirtti.

Eski işletmenin aynı yerinde iş yerini aldığını dile getiren Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

"Deprem sürecine kadar bu çarşıda devam ediyordum. Devlet depremden sonra aynı yerinde yapıp dükkanlarımızı verdi. Allah nasip ederse 1-1,5 aya kadar da yeni yerimizde işletmeye başlayacağız. Benim daha önceki kirada oturduğum yer 10 metrekareydi. Devletin bana verdiği şu an 15 metrekare. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Hemen başlatıldı. Yani biteli herhalde yine bir 6 aydan fazla oldu. Anahtarlarımızı verdiler, biz de düzenlemelere başladık."

Esnaf Kadir Akcebe de yaklaşık 30 yıldır Kuyumcular Çarşısı'nda hizmet verdiğini ifade etti.

Sabrın sonunda yeni dükkanlarına kavuştuklarını dile getiren Akcebe, şunları kaydetti:

"Bu 3 yıl içerisinde sabırla bekledik. Sabrettik. Elimizden geldikçe işlerimizi takip ettik. Şu anda da işlerin sonuna doğru yaklaştık. Dükkanlarımızı teslim almaya başlıyoruz. Eski işletmelerimize göre eski dükkanım iki taneydi benim, karşı karşıyaydı ama şu anda biraz daha farklı oldu. Düzenimizi tekrar almaya başladık. Tekrar kaldığımız yerde sabırla işlerimizi takip edeceğiz. Gittik sorunlarımızı anlattık. Sorunlarımıza ellerinden geldikçe yardımcı oluyorlar. İnşallah biz de ona yakışır bir şekilde dükkanlarımızı bir an önce teslim aldık. İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Esnaf Kepenk Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:42:23. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Esnaf Kepenk Açmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.