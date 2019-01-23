Malatyalı Taekwondocular Dereceyle Döndü
57 dakika önce
Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular başarı elde etti.
Konya
'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye
Şampiyonasında Malatyalı sporcular başarı elde etti.
15-20 Ocak 2019 tarihinde Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan Battalgazi
Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü lisanslı sporcularından Rukiye Kaya
kilosunda Türkiye 2'incisi, Neslihan Kılıç ise Türkiye 3'üncüsü oldu.
Kulüp Antrenörü Cebrail
Ararat, bu şampiyonadan sonra Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Kulübü sporcularından 4 sporcunun 'Uluslararası Turkish Open' turnuvasına da katılacağını belirterek hedeflerinin turnuvada birinci olup Avrupa
Şampiyonasına katılmak olduğunun söyledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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