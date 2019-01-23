Son Dakika Haberleri: Malatyalı Taekwondocular Dereceyle Döndü

Malatyalı Taekwondocular Dereceyle Döndü

57 dakika önce

Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular başarı elde etti.

Malatyalı Taekwondocular Dereceyle Döndü, System.String[]
Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular başarı elde etti.

15-20 Ocak 2019 tarihinde Konya'da yapılan Taekwondo Gençler Türkiye Şampiyonasına katılan Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü lisanslı sporcularından Rukiye Kaya kilosunda Türkiye 2'incisi, Neslihan Kılıç ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kulüp Antrenörü Cebrail Ararat, bu şampiyonadan sonra Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Kulübü sporcularından 4 sporcunun 'Uluslararası Turkish Open' turnuvasına da katılacağını belirterek hedeflerinin turnuvada birinci olup Avrupa Şampiyonasına katılmak olduğunun söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Battalgazi, Türkiye, Konya, Spor
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