Son Dakika Haberleri: Malatyalılar Derneği'nden Başkan Alıcık'a Destek

Malatyalılar Derneği'nden Başkan Alıcık'a Destek

16 dakika önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaretinde desteklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Malatyalılar Derneği'nden Başkan Alıcık'a Destek, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği ziyaretinde desteklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Malatya Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Mesut Öztunç ve üyelerini ziyaret etti.

Ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Alıcık, "Nazilli'de yaşayan Malatyalı kardeşlerimiz artık buralı. Burada büyüdüler ve hayatlarının büyük bölümünü burada geçiriyorlar. Biz kardeşlerimizden çok memnunuz. Onlar da her zaman bizim yanımızda oldular. Dün olduğu gibi bugün de desteklerini gördük, hissettik. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

'Başkanımız yürüsün, biz her zaman arkasından yürürüz" diyen Öztunç, "Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği olarak başkanımıza her zaman destek vermeye hazırız. Kendisi her zaman bize sahip çıktı. Arkamızda durdu. Biz de bu seçim döneminde başkanımızın yanındayız" sözlerini kaydetti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Mesut Öztunç, Haluk Alıcık, Nazilli, Malatya, Güncel
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