Malatyaspor'dan Açıklama
53 dakika önce
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Evkur Yeni Malatyaspor
Kulübü, kaleci Ertaç Özbir
ve stoper Murat Akça
'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulübün yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ve teknik heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde; teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:56 Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Murat Akça ve Ertaç Özbir'i Kadro Dışı Bıraktı
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