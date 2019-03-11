Son Dakika Haberleri: Malatyaspor'dan Açıklama

Malatyaspor'dan Açıklama

53 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, kaleci Ertaç Özbir ve stoper Murat Akça'nın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulübün yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ve teknik heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde; teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:56 Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Evkur, Murat Akça, Ertaç Özbir, Spor
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