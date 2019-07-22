Son Dakika Haberleri: Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
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Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda E.Y. Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda E.Y. Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Malatyaspor, Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
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