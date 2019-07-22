Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda E.Y. Malatyaspor ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa
Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda E.Y. Malatyaspor
ve Trabzonspor
'un rakipleri belli oldu. İsviçre
'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni Malatyaspor
ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan
eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag
ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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