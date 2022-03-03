Malavi'de çocuk felci vakası sonrası 2,9 milyon çocuk aşılanacak - Son Dakika
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Malavi'de çocuk felci vakası sonrası 2,9 milyon çocuk aşılanacak

03.03.2022 22:27
Malavi'de çocuk felci vakası sonrası 2,9 milyon çocuk aşılanacak

Malavi'de geçen ay bir çocuk felci vakası görülmesi sonrası ülke genelinde 2,9 milyon çocuğa aşı yapılacağı bildirildi.

Malavi'de geçen ay bir çocuk felci vakası görülmesi sonrası ülke genelinde 2,9 milyon çocuğa aşı yapılacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, 5 yaş altındaki Malavili çocuklara uygulanması için 6,9 milyon çocuk felci aşısı temin edilip, dağıtılacağı duyuruldu.

İlk aşı sevkiyatının ülkeye gelecek haftalarda ulaşmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, aşıların muhafazası ve dağıtımı için gerekli soğutucu ve kasaların sağlık merkezlerine yerleştirilmekte olduğu aktarıldı.

17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocuğun çocuk felci geçirmesinin ardından alarm durumuna geçen ülkede, salgın ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun " Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra görülen ilk çocuk felci" vakası olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu virüsün, Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Çocuk felci, Malavi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malavi'de çocuk felci vakası sonrası 2,9 milyon çocuk aşılanacak - Son Dakika


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