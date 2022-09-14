Eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olmasının öğrenci ve öğretmenler açısından önemli olduğunu belirten Bayram, ilçe merkezi ve köylerde eğitim öğretime başlayan tüm öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan okul ziyareti - Son Dakika

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