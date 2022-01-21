Malazgirt'te 14 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 14 bin 500 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Cumhuriyet İlkokulu'ndaki programda konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, velilerin öğrencileri ile yakından ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmeleri ve aileleriyle zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Demirer, "Bugün karne alarak yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. " diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise ilçe genelindeki eğitim ve öğretim kurumlarında okuyan 14 bin 500 öğrencinin karne aldığını ifade etti.

Karne dağıtımının ardından Kaymakam Demirer ve beraberindekiler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.