Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Öğrencilerin şiir okuduğu ve gösteri yaptığı programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program daha sonra Malazgirt 1071 Hipodromu'nda kaymakamlık, belediye ve 19 Mayıs koşuları düzenlendi.
Koşuya katılan 20 yarışmacı, birincilik için mücadele etti.
At yarışında dereceye giren jokeylere ödülleri verildi.
Etkinliklere, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika