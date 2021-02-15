Malazgirt'te engellilere tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Bursa'da faaliyet gösteren Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından Muş'un Malazgirt ilçesindeki 5 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

Dernek tarafından gönderilen tekerlekli sandalyelerin teslim edildiği programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve dernek başkanı Selahattin Turan katıldı.

Kaymakam Demirer, güzel bir çalışmaya tanıklık ettiklerini belirterek, tekerlekli sandalyelerin temin edilmesine destek sağlayanlara teşekkür etti.

Demirer, devletin imkanlarıyla engellilerin yanında olduklarını aktardı.

Başkan Turan da amaçlarının gönül köprüleri kurmak ve sevgi tohumu ekmek olduğunu ifade etti.

Sosyal projelerle farkındalık oluşturmaya devam edeceklerine vurgu yapan Turan, şunları kaydetti:

"Dernek olarak sosyal ve kültürel projelerde öncü dernek olamaya devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk gereği kış şartlarının sert geçtiği memleketimizde bu kışın sert havasını bahar havasına çevirmek adına engelli kardeşlerimiz ile birlikte gönül köprülerini kuruyor, sevgi tohumlarını ekmeye devam ediyoruz. Bursa'da istişare meclisimiz ve işadamlarımız ile birlikte başlatmış olduğumuz engellileri sevindirmek adına dağıttığımız engelli araçlarımızın sayısı Bulanık ilçemizde 257 rakamına ulaştı."

Belediye ekiplerince teslim alınan tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.