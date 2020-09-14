Malazgirt'te İlköğretim Haftası kutlamaları - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde, İlköğretim Haftası kapsamında program düzenlendi.
Hafta dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Yeni dönemin yeni umut ve inançla başladığını belirten Kaya, "Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimizle birlikte başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Okullarımızda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerimizi aldık. Bakanlığımızca eğitimin aksamaması için her türlü önlemler alınmıştır." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:13 - Kaynak: AA
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