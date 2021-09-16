Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki pancar alım tesislerinde düzenlenen törende, çiftçilerin ülkenin lokomotifi olduğunu söyledi.

Altın, "Eğer bu lokomotif durursa tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durur ve bu ülke batmaya mahkum olur. Biz sayın bakanımıza da özelikle bölgedeki üreticilerin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirdik." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah kazasız belasız, güzel, verimli bir yıl olur. Ben özelikle reflektör konusunda hepinize mesaj gönderdim. Yaklaşık 10 bin çiftçimize mesaj gönderdik. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, kaç tane olası kazayı önleyecektir." diye konuştu.

Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram da ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli yeri olduğunu söyledi.

Ağrı Şeker Fabrikasının Türk Şeker bünyesinde kurulan, 1984'ten beri faaliyetlerini sürdüren, sermeyesi kamuya ait bir kurum olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Fabrikamız 2021 yılında 4 Ziraat Bölge Şefliği ile 71 köyde 1534 çiftçiyle sözleşme imzalayarak 75 bin 500 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında rekolte tahmini olarak 290 bin ton bedeli ödenen pancar, 275 bin ton işlenecek pancar ve bu işlenecek pancardan 39 bin ton pancar şekeri, 75 bin ton küspe ve 11 bin ton melas üretimi beklenmektedir. 2021 yılında fabrikamız pancar bedelinin 130 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca piyasaya yapacağı katma değerin de 250 milyon lira olacağı beklenmektedir. Kampanya döneminde 300 bin ton pancarın nakliye araçlarıyla taşınmasıyla nakliye sektörüne, üretilen küspeyle tarım sektörüne, üretilen melas ile ilaç sanayisine, dezenfektan üretimine ve silah sanayisine katkı sunmaktayız."

Bayram, ilçede 12 köyde 582 çiftçi ile 70 bin dekar alandan 110 bin ton pancar temin edildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, pancar toplama alanına şeker pancarını getiren ilk 3 çiftçiye hediye verildi, okunan duadan sonra pancar alımına başlandı.