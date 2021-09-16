Üye Girişi
Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika

Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı

16.09.2021 14:11

Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde pancar alım kampanyası törenle başladı.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, Organize Sanayi Bölgesi karşısındaki pancar alım tesislerinde düzenlenen törende, çiftçilerin ülkenin lokomotifi olduğunu söyledi.

Altın, "Eğer bu lokomotif durursa tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi durur ve bu ülke batmaya mahkum olur. Biz sayın bakanımıza da özelikle bölgedeki üreticilerin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirdik." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "İnşallah kazasız belasız, güzel, verimli bir yıl olur. Ben özelikle reflektör konusunda hepinize mesaj gönderdim. Yaklaşık 10 bin çiftçimize mesaj gönderdik. Traktör römorklarının arkasına takacağınız bir reflektör, kaç tane olası kazayı önleyecektir." diye konuştu.

Ağrı Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü Mehmet Bayram da ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli yeri olduğunu söyledi.

Ağrı Şeker Fabrikasının Türk Şeker bünyesinde kurulan, 1984'ten beri faaliyetlerini sürdüren, sermeyesi kamuya ait bir kurum olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Fabrikamız 2021 yılında 4 Ziraat Bölge Şefliği ile 71 köyde 1534 çiftçiyle sözleşme imzalayarak 75 bin 500 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında rekolte tahmini olarak 290 bin ton bedeli ödenen pancar, 275 bin ton işlenecek pancar ve bu işlenecek pancardan 39 bin ton pancar şekeri, 75 bin ton küspe ve 11 bin ton melas üretimi beklenmektedir. 2021 yılında fabrikamız pancar bedelinin 130 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca piyasaya yapacağı katma değerin de 250 milyon lira olacağı beklenmektedir. Kampanya döneminde 300 bin ton pancarın nakliye araçlarıyla taşınmasıyla nakliye sektörüne, üretilen küspeyle tarım sektörüne, üretilen melas ile ilaç sanayisine, dezenfektan üretimine ve silah sanayisine katkı sunmaktayız."

Bayram, ilçede 12 köyde 582 çiftçi ile 70 bin dekar alandan 110 bin ton pancar temin edildiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, pancar toplama alanına şeker pancarını getiren ilk 3 çiftçiye hediye verildi, okunan duadan sonra pancar alımına başlandı.

Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı
Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı
Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı
Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı

Cengiz Altın, Malazgirt, Bayram, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı 15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı 14:52 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız 14:41 İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, Ankara'da 12 gebe Covid-19'dan hayatını kaybetti, tamamı aşısız Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor 14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı 14:27 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım 14:14 Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım

Son Dakika Haberleri
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
14:51 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı         
15:20
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda         
14:40
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 15:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Malazgirt'te pancar alım kampanyası başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement