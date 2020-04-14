Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu - Son Dakika

Malazgirtli kayıp kız çocuğu arazide uyurken bulundu

MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde dün kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu, arazide uyurken çobanlar tarafından bulundu.

Malazgirt ilçesinin Saltukgazi Mahallesi'nde dün kaybolan Bayram ailesinin 4 yaşındaki kızı Menesa Bayram için jandarma, polis ve AFAD ekiplerince gece de süren arama faaliyetleri bugün de devam etti. Çalışmalar devam ederken, minik kız Mezara köyü yakınlarında çobanlar tarafından uyumuş bir halde bulunarak görevlilere teslim edildi. Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılan minik kız, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minik Menesa'yı ziyaret eden Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, dünden beri yoğun şekilde çalışan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek, "Çok şükür Menesa'yı sağ salim bulabildik. Ailesinin gözü aydın, hepimize geçmiş olsun" dedi.

Kızının yanına gelen anne Pınar Bayram da, arama çalışmalarına katılanlara teşekkür ederek, "Kaymakam, belediye başkanımız ve arama yapan ekiplerden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ve çok mutluyum" diye konuştu.