Son Dakika Haberleri: Maldivler'in Eski Devlet Başkanı Kara Para Aklamakla Suçlanabilir

Maldivler'in Eski Devlet Başkanı Kara Para Aklamakla Suçlanabilir

12 dakika önce

Maldivler'de polis, başsavcılıktan eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u kara para aklamakla suçlamasını talep etti.

Maldivler'in Eski Devlet Başkanı Kara Para Aklamakla Suçlanabilir, System.String[]
Maldivler'de polis, başsavcılıktan eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u kara para aklamakla suçlamasını talep etti.

Emniyetten yapılan açıklamada, müfettişlerin, Yamin Abdül Gayyum'un kara para akladığına ve eski bakan Azime Şakur'un Gayyum'a yardım ettiğine dair yasal dayanaklar elde ettiği bildirildi.

Polisin başsavcılıktan ayrıca Gayyum ve Şakur'u müfettişlere yanlış bilgi vermekle suçlanması talebinde bulunduğu belirtildi.

Maldivler'de eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum aralık ayında banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulanmıştı.

Gayyum, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılmıştı. Seçim komisyonu, seçimden yaklaşık bir hafta sonra resmi sonuçları açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

Salih, Gayyum ve yönetiminin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Polis, Başsavcı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı

Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:28:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maldivler'in Eski Devlet Başkanı Kara Para Aklamakla Suçlanabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]